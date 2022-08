"Ma di che parliamo": Porro scatenato, un'accusa pesantissima: bomba sul voto (Di lunedì 29 agosto 2022) Nicola Porro scatenato a Controcorrente. Il conduttore di Quarta Repubblica ha le idee chiare sullo scenario che si va delineando in vista del voto. Porro, sondaggi alla mano, sottolinea le possibilità concrete del centrodestra di arrivare a palazzo Chigi. "C'è un partito che è dato al 25 per cento, la Maglie dice al 30, la coalizione è al 45 di media, di cosa stiamo parlando. Se il centrodestra vince va a palazo Chigi e governa". Poi lo stesso Porro aggiunge: "Voglio delle risposte immediate alla crisi che sta colpendo il Paese, risposte che devo arrivare in tempi stretti dal governo". Ma a questo punto cala l'asso e mette nel mirino gli ultimi esecutivi in cui, va detto, c'è una costante: la presenza del Pd. Porro va giù duro: "Ora si dice che l'inflazione è ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Nicolaa Controcorrente. Il conduttore di Quarta Repubblica ha le idee chiare sullo scenario che si va delineando in vista del, sondaggi alla mano, sottolinea le possibilità concrete del centrodestra di arrivare a palazzo Chigi. "C'è un partito che è dato al 25 per cento, la Maglie dice al 30, la coalizione è al 45 di media, di cosa stiamo parlando. Se il centrodestra vince va a palazo Chigi e governa". Poi lo stessoaggiunge: "Voglio delle risposte immediate alla crisi che sta colpendo il Paese, risposte che devo arrivare in tempi stretti dal governo". Ma a questo punto cala l'asso e mette nel mirino gli ultimi esecutivi in cui, va detto, c'è una costante: la presenza del Pd.va giù duro: "Ora si dice che l'inflazione è ...

