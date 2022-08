L'ultima della Sinistra per l'ambiente: abolire i jet privati (Di lunedì 29 agosto 2022) Luigi Di Maio almeno aveva puntato in alto, quando, affacciandosi dal balcone di palazzo Chigi disse «abbiamo abolito la povertà». Verdi e Sinistra Italiana invece hanno un obiettivo più «minimal»: abolire i jet privati. Insomma via tutti gli aerei che imprenditori, vip e attori usano per spostarsi. Una proposta che sembra attecchire su chi nutre un vero e proprio odio nei confronti di chi li usa: andando a controllare sul web ci sono infatti molti siti che monitorano gli spostamenti di chi si sposta con il jet privato, con relativi commenti - negativi - se le distanze sono troppo brevi e potevano essere coperte con altri mezzi. Il deputato di Italia Viva Luigi Marattin fa notare che al 31 dicembre risultano 133 jet privati registrati fiscalmente in Italia e dunque la proposta avrebbe nei fatti un impatto ... Leggi su iltempo (Di lunedì 29 agosto 2022) Luigi Di Maio almeno aveva puntato in alto, quando, affacciandosi dal balcone di palazzo Chigi disse «abbiamo abolito la povertà». Verdi eItaliana invece hanno un obiettivo più «minimal»:i jet. Insomma via tutti gli aerei che imprenditori, vip e attori usano per spostarsi. Una proposta che sembra attecchire su chi nutre un vero e proprio odio nei confronti di chi li usa: andando a controllare sul web ci sono infatti molti siti che monitorano gli spostamenti di chi si sposta con il jet privato, con relativi commenti - negativi - se le distanze sono troppo brevi e potevano essere coperte con altri mezzi. Il deputato di Italia Viva Luigi Marattin fa notare che al 31 dicembre risultano 133 jetregistrati fiscalmente in Italia e dunque la proposta avrebbe nei fatti un impatto ...

rtl1025 : ?? RTL 102.5 #PowerHitsEstate2022: i @BOOMDABASH & @NaliOfficial ancora in testa nella classifica della decima e ult… - CottarelliCPI : L'ultima bufala dei NoVax: hanno messo in giro la storia che Piero Angela è morto per gli effetti della quarta dose… - ale_dibattista : Tre degli ultimi quattro segretari generali della CGIL sono finiti nel PD. La Camusso è l’ultima arrivata. Lo dicev… - sassi57_alex : RT @AzzurraValeria: Questa sera abbasserò la saracinesca della mia attività per l'ultima volta, non aspetterò che mi freghino i risparmi su… - PIERPAO67864611 : RT @CianPdc: Ma della malinconia che accompagna la serata dell'ultima domenica di agosto ne vogliamo parlare? -