Lukaku | con Conte una manciata di gare saltate | i dati

Lukaku salterà il derby tra Inter e Milan. Con Conte il belga raramente aveva saltato partite, la curiosa statistica sul centravanti belga Come sottolinea TMW, con Conte due anni fa Romelu Lukaku saltò soltanto sette match, rimanendo un punto cardine della squadra nerazzurra. Inzaghi invece già per la quarta giornata si ritrova a fare a meno del gigante belga. L'articolo proviene da Calcio News 24.

