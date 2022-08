Lukaku, basso in campionato e dubbioso per la Champions (Di lunedì 29 agosto 2022) Giorni caldissimi per il calcio italiano! 29/08/2022 alle 20:58 est L’attaccante belga, con un fastidio alla coscia, sarà assente per il derby contro il Milan e dubbi fino all’ultimo per il match contro il Bayern Domani l’Inter ospita in casa la neopromossa Cremonese; Roma e Milan affrontano Monza e Sassuolo Il Inter affronterà oggi Cremonese neopromossa in un gioco in cui quelli di Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Romelu Lukaku. L’attaccante belga soffre di un fastidio alla coscia e salterà le prossime due gare di campionato dell’Inter, compreso il derby contro il Milane sarà dubbio fino all’ultimo minuto per il prima partita di Champions League contro il Bayern Monaco. Nonostante non abbia il suo attaccante stellare, la squadra ‘nerazzurra’ dovrà recuperare dalla dolorosa sconfitta ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 29 agosto 2022) Giorni caldissimi per il calcio italiano! 29/08/2022 alle 20:58 est L’attaccante belga, con un fastidio alla coscia, sarà assente per il derby contro il Milan e dubbi fino all’ultimo per il match contro il Bayern Domani l’Inter ospita in casa la neopromossa Cremonese; Roma e Milan affrontano Monza e Sassuolo Il Inter affronterà oggi Cremonese neopromossa in un gioco in cui quelli di Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Romelu. L’attaccante belga soffre di un fastidio alla coscia e salterà le prossime due gare didell’Inter, compreso il derby contro il Milane sarà dubbio fino all’ultimo minuto per il prima partita diLeague contro il Bayern Monaco. Nonostante non abbia il suo attaccante stellare, la squadra ‘nerazzurra’ dovrà recuperare dalla dolorosa sconfitta ...

