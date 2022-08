Lotito show: «Mi candido in Molise ma non lo conosco. L’Abruzzo sì, perché mio nonno era di Amatrice» (VIDEO) (Di lunedì 29 agosto 2022) Il Claudio Lotito show fa tappa in Molise, regione in cui è candidato al Senato nelle liste di Forza Italia. Il patron della Lazio fa sfoggio delle sue nozioni di geografia “magica” durante la presentazione dei candidati forzisti al Centrum Palace di Campobasso. Tanto per cominciare ammette di non conoscere bene il Molise (non può dire che “non esiste”… e chi lo vota sennò?), ma affonda: “conosco L’Abruzzo, perché mio nonno era di Amatrice“. Peccato che Amatrice, seppure ai confini con L’Abruzzo, sia in provincia di Rieti. Dopo, proverà l’arrampicata sugli specchi (“ai tempi di mio nonno era provincia de L’Aquila”). Claudio Lotito, candidato di Forza Italia in ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 29 agosto 2022) Il Claudiofa tappa in, regione in cui è candidato al Senato nelle liste di Forza Italia. Il patron della Lazio fa sfoggio delle sue nozioni di geografia “magica” durante la presentazione dei candidati forzisti al Centrum Palace di Campobasso. Tanto per cominciare ammette di non conoscere bene il(non può dire che “non esiste”… e chi lo vota sennò?), ma affonda: “mioera di“. Peccato che, seppure ai confini con, sia in provincia di Rieti. Dopo, proverà l’arrampicata sugli specchi (“ai tempi di mioera provincia de L’Aquila”). Claudio, candidato di Forza Italia in ...

