Loredana Bertè: oltre Mia Martini c’è un’altra sorella, la conoscevate? Si assomigliano da far paura (Di lunedì 29 agosto 2022) Sapevate che Loredana Bertè e Mia Martini hanno un’altra sorella? Ma la cosa più impressionante, è la somiglianza! Tutti noi in questi decenni abbiamo imparato a conoscere il talento delle due sorelle Bertè, Loredana e Domenica, in arte Mia. Ma sapevate che hanno una sorella? Foto da @LoredanaberteofficialSi chiama Olivia e la somiglianza con le due sorelle e a dir poco spettacolare. Quest’ultima però, a differenza di Loredana e Mia ha deciso di intraprendere un’altra strada. La piccola di casa però, nel corso degli anni ha rilasciato alcune interviste, nelle quali ha svelato alcuni segreti di famiglia, incluso il rapporto attuale che ha con Loredana e soprattutto quello che aveva con ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 29 agosto 2022) Sapevate chee Miahanno? Ma la cosa più impressionante, è la somiglianza! Tutti noi in questi decenni abbiamo imparato a conoscere il talento delle due sorellee Domenica, in arte Mia. Ma sapevate che hanno una? Foto da @berteofficialSi chiama Olivia e la somiglianza con le due sorelle e a dir poco spettacolare. Quest’ultima però, a differenza die Mia ha deciso di intraprenderestrada. La piccola di casa però, nel corso degli anni ha rilasciato alcune interviste, nelle quali ha svelato alcuni segreti di famiglia, incluso il rapporto attuale che ha cone soprattutto quello che aveva con ...

graziella_belli : 'Sembriamo un branco di burini'. Loredana Bertè in albergo: il video virale dei bagagli 'particolari' - zazoomblog : Björn Borg chi era il marito e l’incubo di Loredana Bertè - #Björn #marito #l’incubo #Loredana - VanniCapoccia : Le cantanti italiane Elodie, Giorgia, Ariete, Loredana Bertè, Levante impegnate per i diritti delle donne come la l… - ErodeIl : @repubblica Elodie -> 3° media Giorgia Todrani -> diploma Loredana Berté -> 3°media Ariete machicazz' é? (3°media)… - milburnwannabe : RT @dailydrama2022: 20 Agosto 2022 La risposta di Loredana Bertè a Giorgia Meloni -