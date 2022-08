Loredana Bertè, chi era l’ex marito Roberto Berger: “Ho scoperto dopo che era miliardario” (Di lunedì 29 agosto 2022) Nessuno sa com’è cominciata la loro relazione d’amore, fatto sta che nel 1983 i due convolarono improvvisamente a nozze sulle Isole Vergini. Fino a quel momento non c’erano state notizie di una loro frequentazione ed i media non avevano la minima idea di chi fosse quell’uomo. Si è scoperto con il passare del tempo che Roberto era 10 anni più giovane di Loredana Bertè ed era il figlio del miliardario Tommaso Berger Secondo alcune fonti, sembra che tra i due ci sia stata una grande storia d’amore conosciuta, tanta passione ma purtroppo le cose non andarono per il meglio. dopo qualche tempo, infatti, i due si separarono e l’uomo si tolse addirittura la vita. Non è di certo un mistero il fatto che la cantante non abbia avuto una vita fortunata con gli uomini e lo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 29 agosto 2022) Nessuno sa com’è cominciata la loro relazione d’amore, fatto sta che nel 1983 i due convolarono improvvisamente a nozze sulle Isole Vergini. Fino a quel momento non c’erano state notizie di una loro frequentazione ed i media non avevano la minima idea di chi fosse quell’uomo. Si ècon il passare del tempo cheera 10 anni più giovane died era il figlio delTommasoSecondo alcune fonti, sembra che tra i due ci sia stata una grande storia d’amore conosciuta, tanta passione ma purtroppo le cose non andarono per il meglio.qualche tempo, infatti, i due si separarono e l’uomo si tolse addirittura la vita. Non è di certo un mistero il fatto che la cantante non abbia avuto una vita fortunata con gli uomini e lo ...

VanniCapoccia : Le cantanti italiane Elodie, Giorgia, Ariete, Loredana Bertè, Levante impegnate per i diritti delle donne come la l… - ErodeIl : @repubblica Elodie -> 3° media Giorgia Todrani -> diploma Loredana Berté -> 3°media Ariete machicazz' é? (3°media)… - milburnwannabe : RT @dailydrama2022: 20 Agosto 2022 La risposta di Loredana Bertè a Giorgia Meloni - _mizbeehavior_ : 7. Loredana Bertè (108 scrobbles) Song: Non sono una Signora - RosarioCutuli7 : Loredana Bertè e l'emozione della fan che piange (e quasi sviene): il video è virale -