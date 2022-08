L’Ordine degli psicologi: “Professionisti in pianta stabile nelle carceri contro i suicidi”. Nel 2022 si contano 57 casi (Di lunedì 29 agosto 2022) I casi più recenti: un giovane bracciante gambiano trovato impiccato nel penitenziario di Siracusa e un 44enne finito dentro per furto a Caltagirone, mentre era in attesa di essere inserito in una comunità assistita. I suicidi in carcere continuano a rappresentare un allarme, al punto che il presidente del Consiglio nazionale delL’Ordine degli psicologi, David Lazzari, sottolinea come sia cruciale “L’inserimento degli psicologi in maniera stabile e strutturale in pianta organica nelle carceri”. Lo ha scritto in una lettera inviata al capo dipartimento del Dap, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – Carlo Renaldi – a meno di due settimane dalla nuova circolare del Dap sulla prevenzione dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Ipiù recenti: un giovane bracciante gambiano trovato impiccato nel penitenziario di Siracusa e un 44enne finito dentro per furto a Caltagirone, mentre era in attesa di essere inserito in una comunità assistita. Iin carcere continuano a rappresentare un allarme, al punto che il presidente del Consiglio nazionale del, David Lazzari, sottolinea come sia cruciale “L’inserimentoin manierae strutturale inorganica”. Lo ha scritto in una lettera inviata al capo dipartimento del Dap, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria – Carlo Renaldi – a meno di due settimane dalla nuova circolare del Dap sulla prevenzione dei ...

gapetv : RT @RedattoreSocial: #Carceri, 'cruciale l'inserimento degli #psicologi in maniera stabile'. Lettera del presidente del Consiglio nazional… - RedattoreSocial : #Carceri, 'cruciale l'inserimento degli #psicologi in maniera stabile'. Lettera del presidente del Consiglio nazio… - PaskEsp87 : @FrancescoRoma78 Navas come James: cambiando l'ordine degli dei fattori, il prodotto non cambia. Minimo comune deno… - andreasionis : RT @Yoda15271485: A #Praga all'ordine del giorno L'ADDESTRAMENTO DEGLI UCRAINI da parte di truppe dell'#UnioneEuropea. L'#ucraina NON È MEM… - MenegazziMarina : RT @Nadia_hopppe1: 'rifiutiamo categoricamente l'ordine neocoloniale a guida USA che presuppone divisione razzista del mondo in 1 gruppo d… -