Lo sfogo amaro di Vincenzo Conticello che si oppose al pizzo | lo Stato mi ha pure chiesto gli interessi

(Di lunedì 29 agosto 2022) Vittima del racket del– ebbe il coraggio di denunciare pubblicamente i suoi estorsori – l’imprenditore palermitano,, ex-proprietario della celebre “Antica focacceria San Francesco” di Palermo, ècostretto a lasciare l’Italia. E si sfoga con l’Adnkronos: “sonolasciato completamente solo, lomi ha persinoi soldi con gli. Ora vivo negli Stati Uniti, lontano da tutto. Lontano dalla mia città, Palermo, che ho lasciato con molta amarezza. A malincuore oggi devo dire che forse ha vinto la mafia”. Un’accusa pesante quella di. Che, il 18 settembre del 2007, in aula, per la prima volta, su richiesta del pm Francesco Del Bene, fece il nome di quelli che lo ...

Oggi Vincenzo Conticello ha riservato uno sfogo all'AdnKronos: "Io sono stato lasciato completamente solo, lo Stato mi ha persino chiesto i soldi con gli interessi. Ora vivo negli Stati Uniti, ... Uno sfogo per raccontare di una Palermo ancora controllata dalla mafia, vittima del pizzo in cui ogni cosa passa grazie ai favori e alle raccomandazioni. Libero Grassi fu ucciso a Palermo il 29 ...