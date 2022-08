Lo scandalo di Lampedusa che qualcuno non vuole vedere

Leggi su panorama

(Di lunedì 29 agosto 2022) Guardate la foto di copertina di questo testo. Si vedono centinaia di giovani, in fila come soldati (o come schiavi), mentre altre centinaia sempre nelle stesse condizioni, attendono fuori da un cancello per iniziare lo stesso percorso. L'immagine è stata scattata ieri a, dentro il centro d'accoglienza (o Cie, chiamatelo come volete, non cambia lo stato delle cose) dopo che nelle ultime 24 ore sono arrivate 30 navi cariche di migranti, con un totale di oltre 700 persone. Un fiume umano da aggiungere alle altre 500 arrivate nella stessa maniera il giorno prima. Il risultato di tutto questo è che oggi nell'isola che dovrebbe essere famosa per le sue spiagge e punto di forza del turismo italiano la situazione è drammatica per non dire esplosiva. I posti a disposizione nell'hotspot sono 350; i migranti presenti più di 1500. Lasciamo a voi immaginare le condizioni ...