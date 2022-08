Lo hanno candidato per fargli le scarpe | la voce terremoto che travolge il Pd

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 agosto 2022) Chissà se Enrico Letta ha compreso che nel Partito democratico è in corso una campagna elettorale parallela che punta dritto alla sua leadership. È quella di Stefano Bonaccini, bisgovernatore dell'Emilia Romagna, pressoché onnipresente nei dibattiti televisivi e dichiaratamente frondista rispetto alle scelte verticistiche del partito in materia di alleanze sin dai tempi della segreteria di Nicola Zingaretti. A onor del vero va riconosciuto che Bonaccini sta anzitutto facendo il proprio dovere per raccogliere voti nella Regione che da sempre rappresenta il polmone rosso della sinistra. E tuttavia la pervasività della sua presenza mediatica, accompagnata sempre da qualche venatura polemica verso i consanguinei romani, non da oggi induce a credere che dopo il 25 settembre sarà lui lo sfidante principale per la guida dei democratici. OVUNQUE Dai teleschermi ai comizi, passando ...