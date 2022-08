Liverpool, uccide il marito nel sonno con l'acqua bollente: aveva scoperto che violentava i figli (Di lunedì 29 agosto 2022) L'aggiunta di zucchero all'acqua, secondo quanto rilevato dai magistrati, ha reso il liquido 'più viscoso, in modo da rimanere sulla pelle più a lungo e causare maggiori ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 29 agosto 2022) L'aggiunta di zucchero all', secondo quanto rilevato dai magistrati, ha reso il liquido 'più viscoso, in modo da rimanere sulla pelle più a lungo e causare maggiori ...

AdriJuve64 : Liverpool choc: entra in una casa, spara e uccide una bimba di 9 anni. È caccia all'assassino - angiuoniluigi : RT @leggoit: Liverpool choc: entra in una casa, spara e uccide una bimba di 9 anni. È caccia all'assassino - infoitestero : Liverpool choc: entra in una casa, spara e uccide una bimba di 9 anni - andfranchini : Liverpool choc: entra in una casa, spara e uccide una bimba di 9 anni. È caccia all'assassino - Mariquita_la1a : RT @leggoit: Liverpool choc: entra in una casa, spara e uccide una bimba di 9 anni. È caccia all'assassino -