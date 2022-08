LIVE Italia-Turchia volley, Mondiali 2022 in DIRETTA: anatolici da non sottovalutare, si gioca alle 21.15 (Di lunedì 29 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alla DIRETTA LIVE di Italia-Turchia, match valido per la fase a gironi dei Mondiali di volley maschile 2022. Si tratta del secondo appuntamento della rassegna iridata per la nazionale di Fefè De Giorgi che, due giorni fa, ha superato all’esordio il Canada (3-0). Il match di oggi sarà fondamentale in ottica primo posto nel girone. La formula del torneo prevede che le prime due squadre di ogni girone, più le quattro migliori terze, si qualifichino DIRETTAmente agli ottavi di finale, sarebbe importante concludere la pool in testa per essere teste di serie ed avere quindi un primo match ad eliminazione DIRETTA ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmici ed amiche di OA Sport, buonasera e benvenuti/e alladi, match valido per la fase a gironi deidimaschile. Si tratta del secondo appuntamento della rassegna iridata per la nazionale di Fefè De Giorgi che, due giorni fa, ha superato all’esordio il Canada (3-0). Il match di oggi sarà fondamentale in ottica primo posto nel girone. La formula del torneo prevede che le prime due squadre di ogni girone, più le quattro migliori terze, si qualifichinomente agli ottavi di finale, sarebbe importante concludere la pool in testa per essere teste di serie ed avere quindi un primo match ad eliminazione...

rtl1025 : ?? Prosegue l'approfondimento dell'#attualità #politica in vista del voto del 25 settembre. In diretta con noi… - team_world : In questi giorni dove si respira così tanto la Musica live legata a grandi eventi e artisti in arrivo in Italia, co… - CesareInvictus : RT @AdrianaSpappa: #Fusani: in Spagna il tetto al prezzo del gas ha causato 'un'inflazione pazzesca' ??????? Falso: in Spagna l'energia elett… - EccoLaPenni : RT @AdrianaSpappa: #Fusani: in Spagna il tetto al prezzo del gas ha causato 'un'inflazione pazzesca' ??????? Falso: in Spagna l'energia elett… - caterinacorda1 : RT @AdrianaSpappa: #Fusani: in Spagna il tetto al prezzo del gas ha causato 'un'inflazione pazzesca' ??????? Falso: in Spagna l'energia elett… -