LIVE Italia-Turchia 2-0 volley, Mondiali 2022 in DIRETTA: azzurri ad un set dalla vittoria! (Di lunedì 29 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:12 Ancora un ottimo parziale giocato dall’Italia che, nonostante la crescita della Turchia dovuta anche a qualche sostituzione, è rimasta concentrata per tutto il tempo, restando per tutto il set in vantaggio. Ottimo lavoro in fase break con 3 muri ed 1 ace in questo parziale, bravissimo Giannelli a variare assai il gioco con Romanò, Lavia e Michieletto già in doppia cifra. 25-20 VINCIAMO NOI! Scambio infinito che si chiude con un errore di Adis Lagumzdija, voliamo sul 2-0! 24-20 Diagonale di una potenza inaudita di Lavia, ci sono 4 set-point per l’Italia! 23-20 Primo tempo millimetrico di Galassi! 22-20 Mani-out di Adis Lagumzdija. 22-19 Per fortuna questa volta l’opposto turco sbaglia. Entra Sbertoli al posto di Russo per la battuta. 21-19 Ace di ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:12 Ancora un ottimo parziale giocato dall’che, nonostante la crescita delladovuta anche a qualche sostituzione, è rimasta concentrata per tutto il tempo, restando per tutto il set in vantaggio. Ottimo lavoro in fase break con 3 muri ed 1 ace in questo parziale, bravissimo Giannelli a variare assai il gioco con Romanò, Lavia e Michieletto già in doppia cifra. 25-20 VINCIAMO NOI! Scambio infinito che si chiude con un errore di Adis Lagumzdija, voliamo sul 2-0! 24-20 Diagonale di una potenza inaudita di Lavia, ci sono 4 set-point per l’! 23-20 Primo tempo millimetrico di Galassi! 22-20 Mani-out di Adis Lagumzdija. 22-19 Per fortuna questa volta l’opposto turco sbaglia. Entra Sbertoli al posto di Russo per la battuta. 21-19 Ace di ...

