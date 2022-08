LIVE Italia-Turchia 15-11 volley, Mondiali 2022 in DIRETTA: ottimo avvio di Giannelli e compagni! (Di lunedì 29 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19-15 Si fa perdonare immediatamente Romanò con una palla piazzata dietro al muro. 18-15 Scappa la diagonale di Romanò, Giannelli sta sovraccaricando il suo opposto in questa fase. 18-14 Ancora un attacco in pipe di Gungor. 18-13 WOW! Finta di Giannelli, che lascia Romanò senza muro, il nostro opposto non sbaglia! 17-13 Gungor pesta la linea dei nove metri. 16-13 Mani-out di Lagumdzija da seconda linea. 16-12 Muroneeeee di Russo su Gungor! 15-12 Risponde in pipe Subasi. 15-11 Pipe di Michieletto contro il muro a tre piazzato, torniamo nuovamente a +4! 14-11 Aceeeeeeee di Michieletto! Primo servizio vincente per l’Italia. 13-11 Pipe potente di Lavia. 12-11 Gungor gioca sulle mani di Michieletto, abbiamo sperperato quasi tutto il vantaggio. 12-10 Errore di Romanò ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-15 Si fa perdonare immediatamente Romanò con una palla piazzata dietro al muro. 18-15 Scappa la diagonale di Romanò,sta sovraccaricando il suo opposto in questa fase. 18-14 Ancora un attacco in pipe di Gungor. 18-13 WOW! Finta di, che lascia Romanò senza muro, il nostro opposto non sbaglia! 17-13 Gungor pesta la linea dei nove metri. 16-13 Mani-out di Lagumdzija da seconda linea. 16-12 Muroneeeee di Russo su Gungor! 15-12 Risponde in pipe Subasi. 15-11 Pipe di Michieletto contro il muro a tre piazzato, torniamo nuovamente a +4! 14-11 Aceeeeeeee di Michieletto! Primo servizio vincente per l’. 13-11 Pipe potente di Lavia. 12-11 Gungor gioca sulle mani di Michieletto, abbiamo sperperato quasi tutto il vantaggio. 12-10 Errore di Romanò ...

