LIVE Italia-Slovacchia pallanuoto, Europei 2022 in DIRETTA: tra poco il via della sfida (Di lunedì 29 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 Buon pomeriggio e benvenuti all’esordio del Settebello all’Europeo. Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Slovacchia pallanuoto, Europei 2022, debutta il Settebello nella competizione. Il Settebello dopo la vittoria della World League vuole assolutamente anche l’Europeo. Torna tra i convocati l’atleta della Pro Recco, Francesco Di Fulvio. Il debutto è contro la Slovacchia che non va sottovalutata. Resta fuori dai convocati invece, Ferrero per scelta tecnica. Gli azzurri convocati: Jacopo Alesiani Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Francesco Condemi (CC Ortigia), Nicholas ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.00 Buon pomeriggio e benvenuti all’esordio del Settebello all’Europeo. Buon pomeriggio e benvenuti allatestuale di, debutta il Settebello nella competizione. Il Settebello dopo la vittoriaWorld League vuole assolutamente anche l’Europeo. Torna tra i convocati l’atletaPro Recco, Francesco Di Fulvio. Il debutto è contro lache non va sottovalutata. Resta fuori dai convocati invece, Ferrero per scelta tecnica. Gli azzurri convocati: Jacopo Alesiani Edoardo Di Somma, Vincenzo Dolce e Vincenzo Renzuto Iodice (AN Brescia), Francesco Condemi (CC Ortigia), Nicholas ...

