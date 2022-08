LIVE – Italia-Slovacchia, Europei 2022 pallanuoto maschile RISULTATO IN DIRETTA (Di lunedì 29 agosto 2022) La DIRETTA testuale di Italia-Slovacchia, sfida valida per la prima giornata degli Europei di Spalato 2022 di pallanuoto maschile. Comincia la rincorsa degli uomini del ct Campagna ad un titolo continentale che manca dal 1995, con l’ultima medaglia risalente al 2014 (bronzo) e dopo tre edizioni deludenti. Il Settebello arriva all’appuntamento dopo l’argento ai Mondiali e l’oro nella World League. L’appuntamento per l’inizio della partita è fissato alle ore 15:30 di lunedì 29 agosto, con Sportface che vi fornirà una DIRETTA testuale aggiornata. COME SEGUIRE IL MATCH pallanuoto, REGOLAMENTO QUALIFICAZIONI OLIMPIADI PARIGI 2024 PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH O CLICCARE ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) Latestuale di, sfida valida per la prima giornata deglidi Spalatodi. Comincia la rincorsa degli uomini del ct Campagna ad un titolo continentale che manca dal 1995, con l’ultima medaglia risalente al 2014 (bronzo) e dopo tre edizioni deludenti. Il Settebello arriva all’appuntamento dopo l’argento ai Mondiali e l’oro nella World League. L’appuntamento per l’inizio della partita è fissato alle ore 15:30 di lunedì 29 agosto, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME SEGUIRE IL MATCH, REGOLAMENTO QUALIFICAZIONI OLIMPIADI PARIGI 2024 PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE ...

team_world : In questi giorni dove si respira così tanto la Musica live legata a grandi eventi e artisti in arrivo in Italia, co… - a_meluzzi : RT @AdrianaSpappa: #Fusani: in Spagna il tetto al prezzo del gas ha causato 'un'inflazione pazzesca' ??????? Falso: in Spagna l'energia elett… - Robbiesixtytwo : RT @AdrianaSpappa: #Fusani: in Spagna il tetto al prezzo del gas ha causato 'un'inflazione pazzesca' ??????? Falso: in Spagna l'energia elett… - RosaniFlavia : RT @AdrianaSpappa: #Fusani: in Spagna il tetto al prezzo del gas ha causato 'un'inflazione pazzesca' ??????? Falso: in Spagna l'energia elett… - MariMario1 : RT @AdrianaSpappa: #Fusani: in Spagna il tetto al prezzo del gas ha causato 'un'inflazione pazzesca' ??????? Falso: in Spagna l'energia elett… -