LIVE Italia-Slovacchia 16-7 pallanuoto, Europei 2022 in DIRETTA: ultimo quarto di partita! (Di lunedì 29 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7.55 Inizia l’ultimo tempo! Finisce il terzo quarto! 0.10 Gooooooooooool, Di Fulviooooooooooooooo, rete con rimbalzo, Italia-Slovacchia 16-7. 1.45 Ancora una rete di Di Somma, assolutamente scatenato, Italia-Slovacchia 15-7. 2.57 Gooooooooooooooool, Di Sommaaaaaaaaaaaaaa, Italia-Slovacchia 14-7. 3.18 Rete di Caraj, sfrutta i consigli dal time out, Italia-Slovacchia 13-7. 3.47 Reteeeeeeeeee, Bruniiiiiiiiiii, doppia finta che disorienta il portiere, Italia-Slovacchia 13-6. 4.32 Errore di Renzuto sotto porta. 5.32 Rete di Tisaj, Italia-Slovacchia 12-6. 5.50 Traversa di ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.55 Inizia l’tempo! Finisce il terzo! 0.10 Gooooooooooool, Di Fulviooooooooooooooo, rete con rimbalzo,16-7. 1.45 Ancora una rete di Di Somma, assolutamente scatenato,15-7. 2.57 Gooooooooooooooool, Di Sommaaaaaaaaaaaaaa,14-7. 3.18 Rete di Caraj, sfrutta i consigli dal time out,13-7. 3.47 Reteeeeeeeeee, Bruniiiiiiiiiii, doppia finta che disorienta il portiere,13-6. 4.32 Errore di Renzuto sotto porta. 5.32 Rete di Tisaj,12-6. 5.50 Traversa di ...

rtl1025 : ?? Prosegue l'approfondimento dell'#attualità #politica in vista del voto del 25 settembre. In diretta con noi… - team_world : In questi giorni dove si respira così tanto la Musica live legata a grandi eventi e artisti in arrivo in Italia, co… - NikolaiNvrDi3 : Seguitemi su Twitch e venire e trovarmi in live! ?? Link: - LuisaPistini : RT @AdrianaSpappa: #Fusani: in Spagna il tetto al prezzo del gas ha causato 'un'inflazione pazzesca' ??????? Falso: in Spagna l'energia elett… - dontealberto : RT @AdrianaSpappa: #Fusani: in Spagna il tetto al prezzo del gas ha causato 'un'inflazione pazzesca' ??????? Falso: in Spagna l'energia elett… -