LIVE Italia-Slovacchia 12-5 pallanuoto, Europei 2022 in DIRETTA: dilaga il Settebello (Di lunedì 29 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce il secondo quarto. 0.05 Traversa su rigore di Condemi. 0.35 Goooooooooooooooool, Iocchi Grattaaaaaaaaa, Italia-Slovacchia 12-5. 1.32 Rete, Tisaj con una gran botta da fuori, Italia-Slovacchia 11-5. 2.47 Goooooooooooool, Marzialiiiiiiiiiiiiii, ancora una facile rete, Italia-Slovacchia 11-4. 3.31 Tiro di Renzuto che finisce fuori. 4.11 Reteeeeeeeeeee, Marzialiiii, Presciutti recupera un pallone che regala a Marziali, Italia-Slovacchia 10-4. 5.27 Reteeeeeee, Cannellaaaa, doppia finta sfruttata, Italia-Slovacchia 9-4. 5.54 Rete di Caraj, in superiorità numerica, Italia-Slovacchia 8-4. 6.06 Goooooooooooool, ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFinisce il secondo quarto. 0.05 Traversa su rigore di Condemi. 0.35 Goooooooooooooooool, Iocchi Grattaaaaaaaaa,12-5. 1.32 Rete, Tisaj con una gran botta da fuori,11-5. 2.47 Goooooooooooool, Marzialiiiiiiiiiiiiii, ancora una facile rete,11-4. 3.31 Tiro di Renzuto che finisce fuori. 4.11 Reteeeeeeeeeee, Marzialiiii, Presciutti recupera un pallone che regala a Marziali,10-4. 5.27 Reteeeeeee, Cannellaaaa, doppia finta sfruttata,9-4. 5.54 Rete di Caraj, in superiorità numerica,8-4. 6.06 Goooooooooooool, ...

rtl1025 : ?? Prosegue l'approfondimento dell'#attualità #politica in vista del voto del 25 settembre. In diretta con noi… - team_world : In questi giorni dove si respira così tanto la Musica live legata a grandi eventi e artisti in arrivo in Italia, co… - SoniaLaVera : RT @AdrianaSpappa: #Fusani: in Spagna il tetto al prezzo del gas ha causato 'un'inflazione pazzesca' ??????? Falso: in Spagna l'energia elett… - bartybrainrot : ma live nation italia è impazzito - sourblinku : RT @italbguy: Le blackpink su Youtube Italia: - 1° in tendenza nella sezione musica con Pink Venom MV -9° in tendenza con Pink Venom live a… -