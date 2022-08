LIVE Italia-Slovacchia 0-0 pallanuoto, Europei 2022 in DIRETTA: si parte! (Di lunedì 29 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.27 Inni nazionali in corso. 15.25 La nazionale slovacca: 1 Hoferica 2 Kaid 3 Tisaj 4 Kovacik 5 Durik 6 Balogh 7 Seman 8 Baco 9 Juhasz 10 Molnar 11 Caraj 12 Balaz 13 Simkovic 15.20 Tra cinque minuti l’ingresso in vasca degli atleti. 15.15 Queste sono le parole della federnuoto del CT Alessandro Campagna: “Nell’ultimo torneo a Belgrado ci siamo ricompattati, dopo un mese in cui i ragazzi hanno avuto quindici giorni di vacanza a testa. Adesso abbiamo bisogno di giocare, per rifinire le cose positive che abbiamo sviluppato in questo periodo e per cercare di correggere difetti ed errori. Debuttiamo con la Slovacchia e poi affronteremo la Georgia avversario tosto da affrontare, poiché ha in squadra tanti atleti provenienti croati ed Italiani, naturalizzati nel tempo.” 15.10 Tra i ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.27 Inni nazionali in corso. 15.25 La nazionale slovacca: 1 Hoferica 2 Kaid 3 Tisaj 4 Kovacik 5 Durik 6 Balogh 7 Seman 8 Baco 9 Juhasz 10 Molnar 11 Caraj 12 Balaz 13 Simkovic 15.20 Tra cinque minuti l’ingresso in vasca degli atleti. 15.15 Queste sono le parole della federnuoto del CT Alessandro Campagna: “Nell’ultimo torneo a Belgrado ci siamo ricompattati, dopo un mese in cui i ragazzi hanno avuto quindici giorni di vacanza a testa. Adesso abbiamo bisogno di giocare, per rifinire le cose positive che abbiamo sviluppato in questo periodo e per cercare di correggere difetti ed errori. Debuttiamo con lae poi affronteremo la Georgia avversario tosto da affrontare, poiché ha in squadra tanti atleti provenienti croati edni, naturalizzati nel tempo.” 15.10 Tra i ...

