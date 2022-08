LIVE – Giorgi-Bondar 4-6 0-0, primo turno Us Open 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di lunedì 29 agosto 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale del match tra Camila Giorgi e Anna Bondar, valevole come primo turno degli attesi Us Open 2022, torneo Slam sul cemento outdoor a stelle e strisce. L’azzurra si presenta all’evento in questione dopo diverse prestazioni altalenanti nelle ultime settimane, seppur da assoluta favorita considerando il suo status nel circuito maggiore; attenzione alle accelerazioni da assoluta campionessa della maceratese, la quale dovrà cercare di dosarle nei momenti più adeguati. Chi riuscirà a prevalere tra l’italiana e l’ungherese? Scopriamolo insieme. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, tra il tardo pomeriggio e la sera di oggi, lunedì 29 agosto (secondo match dalle ore 17.00, dopo Van Rijthoven-Zhang). Segui il ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) Ile latestuale del match tra Camilae Anna, valevole comedegli attesi Us, torneo Slam sul cemento outdoor a stelle e strisce. L’azzurra si presenta all’evento in questione dopo diverse prestazioni altalenanti nelle ultime settimane, seppur da assoluta favorita considerando il suo status nel circuito maggiore; attenzione alle accelerazioni da assoluta campionessa della maceratese, la quale dovrà cercare di dosarle nei momenti più adeguati. Chi riuscirà a prevalere tra l’italiana e l’ungherese? Scopriamolo insieme. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, tra il tardo pomeriggio e la sera di oggi, lunedì 29 agosto (secondo match dalle ore 17.00, dopo Van Rijthoven-Zhang). Segui il ...

