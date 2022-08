LIVE Camila Giorgi-Bondar, US Open 2022 in DIRETTA: tra poco il via del match! (Di lunedì 29 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.58 Ha chiuso definitivamente l’olandese van Rijthoven contro Zhang sullo score di 3-6 6-7 (4) 7-6 (9) 6-1 6-4. Tra poco in campo Giorgi contro Bondar. 20.09 Si va al quinto set tra Zhang e van Rijthoven (6-3 7-6 (4) 6-7 (9) 1-6). Si dovrà quindi attendere ancora prima di vedere Giorgi-Bondar. 19.40 Continua la sfida sul campo n.6 a precedere la sfida tra Giorgi e Bondar: Zhang in vantaggio su van Rijthoven 6-3 7-6 (4) 6-7 (9). Olandese capace di salvare non poche palle match e di spuntarla al tie-break. 18.35 Prosegue il match sul campo n.6 a precedere la sfida tra Giorgi e Bondar: Zhang in vantaggio su van Rijthoven 6-3 7-6 (4). 17.45 Sul campo n.6 è ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.58 Ha chiuso definitivamente l’olandese van Rijthoven contro Zhang sullo score di 3-6 6-7 (4) 7-6 (9) 6-1 6-4. Train campocontro. 20.09 Si va al quinto set tra Zhang e van Rijthoven (6-3 7-6 (4) 6-7 (9) 1-6). Si dovrà quindi attendere ancora prima di vedere. 19.40 Continua la sfida sul campo n.6 a precedere la sfida tra: Zhang in vantaggio su van Rijthoven 6-3 7-6 (4) 6-7 (9). Olandese capace di salvare non poche palle match e di spuntarla al tie-break. 18.35 Prosegue il match sul campo n.6 a precedere la sfida tra: Zhang in vantaggio su van Rijthoven 6-3 7-6 (4). 17.45 Sul campo n.6 è ...

