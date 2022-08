LIVE – Berrettini-Jarry 4-2, primo turno Us Open 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di lunedì 29 agosto 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale della sfida tra Matteo Berrettini e Nicolas Jarry, valevole come primo turno degli Us Open 2022, evento Slam sul cemento outdoor americano. Il tennista italiano parte con i favori del pronostico per un posto al secondo turno, sebbene il cileno detenga un ottimo servizio e proverbiale determinazione; un ostacolo non da poco per il romano, già semifinalista a New York nel recente passato, sebbene assolutamente superabile. Chi prevarrà tra Berrettini e Jarry? Scopriamolo insieme. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, tra il tardo pomeriggio e la serata di oggi, lunedì 29 agosto (secondo match dalle ore 17.00 italiane, di scena dopo Rakhimova-Garcia). Segui il ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) Ile latestuale della sfida tra Matteoe Nicolas, valevole comedegli Us, evento Slam sul cemento outdoor americano. Il tennista italiano parte con i favori del pronostico per un posto al secondo, sebbene il cileno detenga un ottimo servizio e proverbiale determinazione; un ostacolo non da poco per il romano, già semifinalista a New York nel recente passato, sebbene assolutamente superabile. Chi prevarrà tra? Scopriamolo insieme. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, tra il tardo pomeriggio e la serata di oggi, lunedì 29 agosto (secondo match dalle ore 17.00 italiane, di scena dopo Rakhimova-Garcia). Segui il ...

GiusvaPulejo : Orario comodo per noi italiani: al via (live Eurosport 2, Canale 211) #Berrettini contro #Jarry, match in cui abbia… - itsgyn_ : RT @lokisuperstark: Eccoci live con Matteo Berrettini Chissà quale psicodramma ci riserverà oggi il nostro buon Berretta - lokisuperstark : Eccoci live con Matteo Berrettini Chissà quale psicodramma ci riserverà oggi il nostro buon Berretta - zazoomblog : LIVE Berrettini-Jarry US Open 2022 in DIRETTA: Garcia vince in due set! Tra poco l’azzurro - #Berrettini-Jarry… -