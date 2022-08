L’Italia litiga sul rigassificatore, la Germania lo costruisce vicino la centrale atomica (Di lunedì 29 agosto 2022) Per capire la differenza che c’è tra la Germania e L’Italia, non bisogna fermarsi alla lana caprina. Sui sandali con i calzini commetteranno un grave errore, però quando si tratta di questioni che riguardano le infrastrutture del Paese abbiamo di che imparare. Conoscete le difficoltà che Berlino e Roma vivono da quando l’Europa ha deciso di reagire all’invasione russa dell’Ucraina con le sanzioni: entrambe le nazioni, dipendenti dal gas di Putin, sono a rischio per l’inverno che verrà. Così entrambe si sono mosse per realizzare degli impianti di rigassificazione e sfruttare il gas naturale liquido (Gnl) al posto di quello trasportato via metanodotto. Piccola differenza: mentre noi siamo qui a discutere di dove farlo, con la politica politicante che si oppone alla Golar Tundra a Piombino, in Germania hanno già acquistato quattro navi ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 29 agosto 2022) Per capire la differenza che c’è tra la, non bisogna fermarsi alla lana caprina. Sui sandali con i calzini commetteranno un grave errore, però quando si tratta di questioni che riguardano le infrastrutture del Paese abbiamo di che imparare. Conoscete le difficoltà che Berlino e Roma vivono da quando l’Europa ha deciso di reagire all’invasione russa dell’Ucraina con le sanzioni: entrambe le nazioni, dipendenti dal gas di Putin, sono a rischio per l’inverno che verrà. Così entrambe si sono mosse per realizzare degli impianti di rigassificazione e sfruttare il gas naturale liquido (Gnl) al posto di quello trasportato via metanodotto. Piccola differenza: mentre noi siamo qui a discutere di dove farlo, con la politica politicante che si oppone alla Golar Tundra a Piombino, inhanno già acquistato quattro navi ...

