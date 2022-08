L’Iran contro i baha’i: nuova campagna repressiva ai danni della minoranza religiosa (Di lunedì 29 agosto 2022) I baha’i costituiscono la più ampia minoranza religiosa non musulmana delL’Iran. Dall’avvento della repubblica islamica, subiscono periodicamente gravi violazioni dei diritti, discorso d’odio da parte delle autorità e discriminazione in ogni campo. Per il fatto che il loro quartier generale si trova ad Haifa, in Israele, sono sospettati automaticamente di essere delle spie. La politica ufficiale nei confronti dei baha’i è stata adottata nel 1991 dal Consiglio supremo culturale della rivoluzione e approvata dal leader supremo: “L’approccio nei confronti dei baha’i dev’essere tale da impedire il loro progresso e il loro sviluppo (…) Devono essere espulsi dalle università (…) Dev’essere loro negato l’impiego se si identificano come baha’i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Icostituiscono la più ampianon musulmana del. Dall’avventorepubblica islamica, subiscono periodicamente gravi violazioni dei diritti, discorso d’odio da parte delle autorità e discriminazione in ogni campo. Per il fatto che il loro quartier generale si trova ad Haifa, in Israele, sono sospettati automaticamente di essere delle spie. La politica ufficiale nei confronti deiè stata adottata nel 1991 dal Consiglio supremo culturalerivoluzione e approvata dal leader supremo: “L’approccio nei confronti deidev’essere tale da impedire il loro progresso e il loro sviluppo (…) Devono essere espulsi dalle università (…) Dev’essere loro negato l’impiego se si identificano come...

Livia_DiGioia : RT @Giuseppe_Di_Meo: Annunziata e giornalisti vari, cosa dite? Ricordate che il Kuwait promise fondi (poi non pagati) all'Iraq per una guer… - Giuseppe_Di_Meo : Annunziata e giornalisti vari, cosa dite? Ricordate che il Kuwait promise fondi (poi non pagati) all'Iraq per una g… - NoEli_protested : @gaiameddy98 Come se in Polonia la pallavolo la seguissero in dieci, i tifosi polacchi fossero silenziosi e non si… - Flavr7 : RT @ItalianPolitics: Voce altolocata: 'Oggi il Min. della Difesa Benny Gantz è rimasto colpito da quanto detto dal Consigliere per la Sicur… - zazoomblog : Volley Mondiali 2022: l’Iran vince la maratona contro l’Argentina la Tunisia asfalta Puerto Rico - #Volley… -