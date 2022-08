Lione | Aulas rivela | “Peccato che Paquetà se ne vada | c’è un altro club interessato oltre al West Ham”

(Di lunedì 29 agosto 2022) Il presidente del, Jean-Michel, nel corso di un’intervista concessa a Canal+, ha gettato incertezza in merito al futuro di Lucas, che dovrebbe essere destinato alHam: “È unche Lucas Paqueta se ne. Ma voleva andarsene. Pensavamo che alcuni grandipotevano essere interessati ma non è stato così. Abbiamo dovuto discutere all’ultimo momento con ilHam. C’è però uninglese che si è fatto avanti all’ultimo momento quindi magari domani mattina ci sveglieremo con qualche novità”. SportFace.

