Lingua italiana | l’Accademia della Crusca | “Si scriva cibersicurezza | senza la y”

(Di lunedì 29 agosto 2022) Tra scrivere '' e la forma ibrida 'cybersicurezza', si opti in tutti i testi per, per garantire omogeneità e coerenza interna al corpus normativo italiano, ma soprattutto per evitare l'incoerenza che si verrebbe a creare fra la normativae quella dell'Unione Europea L'articolo proviene da Firenze Post.

Il gruppo Incipit dell'Accademia fiorentina, che si occupa di analizzare neologismi e forestierismi 'incipienti' nella lingua italiana, ha dato indicazioni su quale forma scegliere tra scrivere 'cibersicurezza' e la forma ibrida 'cybersicurezza'. Tra scrivere 'cibersicurezza' e la forma ibrida 'cybersicurezza', si opti in tutti i testi per cibersicurezza, per garantire omogeneità e coerenza interna al corpus normativo italiano, ma soprattutto per evitare l'incoerenza che si verrebbe a creare fra la normativa italiana e quella dell'Unione Europea.