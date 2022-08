L’importanza di prendersi cura del sonno (Di lunedì 29 agosto 2022) Siete tornati alla vita normale, dopo le vacanze, e non riuscite a dormire? Potreste soffrire di sindrome da rientro o semplicemente aver bisogno di ripristinare il consueto ritmo sonno-veglia. In ogni caso, in questa fase è importante “prendersi cura” del proprio sonno così da evitare il rischio che il problema si cronicizzi. Come ci spiega il dottor Marco Rascaroli, neurologo di Smart Clinic “Le Due Torri” e Oriocenter dove sono attivi percorsi dedicati a migliorare il proprio sonno e a combattere l’insonnia con trattamenti diversi a seconda dell’origine.Dottor Rascaroli, innanzitutto quando si può parlare di insonnia? L’insonne, a differenza del deprivato di sonno che sottrae consapevolmente tempo al dormire per dedicarsi ad altre attività, è una persona che vorrebbe dormire, che ne ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 29 agosto 2022) Siete tornati alla vita normale, dopo le vacanze, e non riuscite a dormire? Potreste soffrire di sindrome da rientro o semplicemente aver bisogno di ripristinare il consueto ritmo-veglia. In ogni caso, in questa fase è importante “” del propriocosì da evitare il rischio che il problema si cronicizzi. Come ci spiega il dottor Marco Rascaroli, neurologo di Smart Clinic “Le Due Torri” e Oriocenter dove sono attivi percorsi dedicati a migliorare il proprioe a combattere l’insonnia con trattamenti diversi a seconda dell’origine.Dottor Rascaroli, innanzitutto quando si può parlare di insonnia? L’insonne, a differenza del deprivato diche sottrae consapevolmente tempo al dormire per dedicarsi ad altre attività, è una persona che vorrebbe dormire, che ne ...

