Liga 2022/2023, Benzema e Vinicius trascinano il Real Madrid: Espanyol battuto 3-1 (Di lunedì 29 agosto 2022) Il Real Madrid fa tre su tre. I Blancos di Carlo Ancelotti conquistano la terza vittoria consecutiva nelle prime tre partite della Liga 2022/2023 battendo l’Espanyol 2-1 all’RCDE Stadium. Vinicius sblocca il match al 12? e Joselu pareggia al 43?, ma il solito Benzema decide la sfida con una doppietta all’88’ e al 99? regalando i tre punti ai suoi. Real in testa alla classifica a punteggio pieno insieme al Betis, mentre l’Espanyol rimane a quota 1. Dopo dodici minuti dal fischio d’inizio il Real Madrid sblocca subito il risultato con una grande conclusione vincente di Vinicius Junior, che dopo aver ricevuto palla da Tchouameni si presenta con rapidità davanti al ... Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) Ilfa tre su tre. I Blancos di Carlo Ancelotti conquistano la terza vittoria consecutiva nelle prime tre partite dellabattendo l’2-1 all’RCDE Stadium.sblocca il match al 12? e Joselu pareggia al 43?, ma il solitodecide la sfida con una doppietta all’88’ e al 99? regalando i tre punti ai suoi.in testa alla classifica a punteggio pieno insieme al Betis, mentre l’rimane a quota 1. Dopo dodici minuti dal fischio d’inizio ilsblocca subito il risultato con una grande conclusione vincente diJunior, che dopo aver ricevuto palla da Tchouameni si presenta con rapidità davanti al ...

sportface2016 : #Liga 2022/2023, #Benzema e #Vinicius trascinano il #RealMadrid: #Espanyol battuto 3-1 - Eurosport_IT : Sempre Lewandowski ????? Con la seconda doppietta consecutiva l'attaccante porta il Barcellona a 7 punti in classifi… - sportli26181512 : Barcellona, Lewandowski non si ferma più: seconda doppietta e 4-0 al Valladolid: Vittoria in scioltezza per i bluag… - sportface2016 : #Liga: poker del #Barcellona al #Valladolid, doppietta di #Lewandowski - sportface2016 : Formazioni ufficiali #Espanyol-#RealMadrid, #Liga 2022/2023 -