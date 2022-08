L’Europa scende in campo: “Lavoriamo a un piano europeo per tagliare le bollette” (Di lunedì 29 agosto 2022) "I prezzi alle stelle dell'elettricità stanno ora mettendo a nudo i limiti del nostro attuale modello di mercato, che è stato sviluppato per circostanze diverse. Per questo ora stiamo lavorando a un intervento di emergenza e a una riforma strutturale del mercato elettrico". La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, interviene al Forum di Bled e questo mentre arriva un piccolo spiraglio di positività che viene dato dal ribasso del prezzo del gas nuovamente sotto le 300 euro. Gli analisti pensano si tratti di un fuoco di paglia e che nei prossimi giorni si potrà tornare sopra tale soglia."Abbiamo bisogno - ha detto la presidente della Commissione - di un nuovo modello di mercato per l'elettricità che funzioni davvero e ci riporti in equilibrio", ha affermato. Nelle capitali dell'UE cresce la pressione affinché il blocco riformi il mercato dell'energia interrompendo ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 29 agosto 2022) "I prezzi alle stelle dell'elettricità stanno ora mettendo a nudo i limiti del nostro attuale modello di mercato, che è stato sviluppato per circostanze diverse. Per questo ora stiamo lavorando a un intervento di emergenza e a una riforma strutturale del mercato elettrico". La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, interviene al Forum di Bled e questo mentre arriva un piccolo spiraglio di positività che viene dato dal ribasso del prezzo del gas nuovamente sotto le 300 euro. Gli analisti pensano si tratti di un fuoco di paglia e che nei prossimi giorni si potrà tornare sopra tale soglia."Abbiamo bisogno - ha detto la presidente della Commissione - di un nuovo modello di mercato per l'elettricità che funzioni davvero e ci riporti in equilibrio", ha affermato. Nelle capitali dell'UE cresce la pressione affinché il blocco riformi il mercato dell'energia interrompendo ...

