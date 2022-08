Le ultime sull’affare Napoli-Ronaldo | il dietrofront dell’Inter e l’innesto della Roma | che giornata di mercato!

Leggi su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 agosto 2022) Ultimi giorni sul fronte calciomercato, la sessione estiva è entrata ormai nella fase finale. Le dirigenze sono in contatto per concludere letrattative e sono in arrivo nuovi colpi interessanti. Subito un colpo di scena in casa Inter, la squadra di Inzaghi è reduce dalla brutta sconfitta nella secondadel campionato di Serie A contro la Lazio. Il presidente Zhang ha bloccato l’arrivo del difensore Acerbi, l’operazione rischia di naufragare definitivamente. Cristianoha dato l’ok al trasferimento al. La trattativa non è però definita, il Manchester United non ha ancora presentato un’offerta ufficiale per Osimhen. È fatta per Mady Camara alla. Domani alle 9.30 il centrocampista guineano arriverà con un volo dalla Grecia a Fiumicino. Lucas Paqueta è ufficialmente un ...