Le ultime notizie sul recupero di Ibra dopo la visita

Leggi su rompipallone

(Di lunedì 29 agosto 2022) Buoneper ildi Zlatanhimovicladi oggi. A tre mesi dal suo intervento al ginocchio sinistro, sono emerse novità decisamente positive dal controllo, fatto a Lione dal Dottor Bertrand Sonnery Cottet. Visto l’esito promettente della, Zlatan continuerà il percorso riabilitativo come stabilito. Più forte di prima, con un glorioso rientro in campo previsto per il 2023. Un’ottimistica prospettiva era già stata presentata in questi giorni dallo stesso Stefano Pioli, convinto in conferenza stampa di buone possibilità di ripresa. Ancora ci vorrà tuttavia del tempo per vederlo correre. Una trepidante attesa anche per i tifosi, che dovranno aspettare qualche mese perché perpossa dirsi del tutto completato il ...