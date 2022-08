Le strade del West portano in Irpinia. Per due giorni Pietrastornina sarà come il set di un film di Sergio Leone (Di lunedì 29 agosto 2022) Due serate immersi in un vero villaggio Western, per incontrare gli uomini e le donne sognati da Sergio Leone, per imparare a sparare come Clint Eastwood, all’insegna del più puro divertimento. Attraverso un’iniziativa comune che vede coinvolti in prima linea privati cittadini, istituzioni, professionisti, associazioni, realtà commerciali e imprenditoriali, i prossimi 9 e 10 settembre, a Pietrastornina, in provincia di Avellino, sarà possibile immergersi nella realtà e nella storia Western. Non mancare al lancio di una nuova avvincente avventura. “Sogna con noi di poter entrare in un tipico saloon e assistere ad un vero spettacolo di can can – scrivono gli organizzatori – . Prova a diventare l’uomo più forte del vecchio West, a sfidare Bud Spencer in ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 29 agosto 2022) Due serate immersi in un vero villaggioern, per incontrare gli uomini e le donne sognati da, per imparare a sparareClint Eastwood, all’insegna del più puro divertimento. Attraverso un’iniziativa comune che vede coinvolti in prima linea privati cittadini, istituzioni, professionisti, associazioni, realtà commerciali e imprenditoriali, i prossimi 9 e 10 settembre, a, in provincia di Avellino,possibile immergersi nella realtà e nella storiaern. Non mancare al lancio di una nuova avvincente avventura. “Sogna con noi di poter entrare in un tipico saloon e assistere ad un vero spettacolo di can can – scrivono gli organizzatori – . Prova a diventare l’uomo più forte del vecchio, a sfidare Bud Spencer in ...

