Le scemenze di Ronzulli e Salvini su gas e energia riflettono la vera crisi della democrazia italiana (Di lunedì 29 agosto 2022) Nelle bolle social dove non si prendono, né si perdono i voti, ma ci si può illudere di prendere, finendo invece per perdere, le misure della crisi della democrazia italiana (che è molto peggio di come appare – dopo ci torno), ha riscosso negli scorsi giorni un meritato successo il doppio inciampo della vice-capa-uno-bis di Forza Italia, la senatrice Licia Ronzulli (dopo il vice-capo-uno, l'onorevole Antonio Tajani), che ha intimato con una card tonitruante: «Rigassificatori subito! Per estrarre gas naturale nazionale e renderci indipendenti dagli approvvigionamenti dall'estero». Visto che subito in molti le hanno fatto notare che i rigassificatori non sono trivelle e portano il gas liquido allo stato gassoso, ma non lo estraggono dai giacimenti di terra o di mare, ...

