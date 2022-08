Le Sardine rispuntano dall'oblio e muovono le solite accuse alla destra: “Pericolo democratico” (Di lunedì 29 agosto 2022) Nel 2019 l'obiettivo era arginare l'ascesa della Lega di Matteo Salvini alle regionali in Emilia Romagna, oggi, con i sondaggi che attribuiscono al centrodestra di Giorgia Meloni un vantaggio quasi schiacciante sui competitor, la posta in gioco è ancora più ambiziosa. Dopo una lunga assenza dalle piazze (dovuta anche alla pandemia), il prossimo 10 settembre il movimento delle Sardine ritorna con un evento nazionale. L'appuntamento è a Roma, in Piazza Santi Apostoli, alle ore 10: e sul web è già partita la campagna di crowdfunding per finanziare la manifestazione, mentre sui canali social del movimento è stata diffusa «l'agenda delle Sardine» - tra i punti: ius scholae e ius soli, abrogazione dei decreti Salvini, conferimento della cittadinanza italiana a Patrick Zaki, «riconoscimento identitario» per ... Leggi su iltempo (Di lunedì 29 agosto 2022) Nel 2019 l'obiettivo era arginare l'ascesa della Lega di Matteo Salvini alle regionali in Emilia Romagna, oggi, con i sondaggi che attribuiscono al centrodi Giorgia Meloni un vantaggio quasi schiacciante sui competitor, la posta in gioco è ancora più ambiziosa. Dopo una lunga assenzae piazze (dovuta anchepandemia), il prossimo 10 settembre il movimento delleritorna con un evento nazionale. L'appuntamento è a Roma, in Piazza Santi Apostoli, alle ore 10: e sul web è già partita la campagna di crowdfunding per finanziare la manifestazione, mentre sui canali social del movimento è stata diffusa «l'agenda delle» - tra i punti: ius scholae e ius soli, abrogazione dei decreti Salvini, conferimento della cittadinanza italiana a Patrick Zaki, «riconoscimento identitario» per ...

