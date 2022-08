(Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Ilsi arrende al cospetto del Benevento e torna a casa senza punti per la prima volta in questo campionato. Ledei gialloazzurri dopo il 2-1 del Vigorito: Turati 6: Bravo a capire le intenzioni di Forte sul rigore, altrettanto a respingere la conclusione di La Gumina ma viene fulminato sulla respinta. Dubbi sul primo gol dello Squalo, in quell’occasione sembra interpretarel’azione. Oyono 5,5: Masciangelo lo fulmina nell’azione dell’uno a zero, ma nel complesso si propone poco e mostra qualche disattenzione. (36? Bocic: s.v.)5: Prima fa fallo da rigore, poi si fa superare nel duello aereo da Forte. Meglio nella ripresa, ma non è la sua serata. Szyminski 5,5: Si fa apprezzare per una gran palla servita aa inizio gara, da ...

anteprima24 : ** Le #Pagelle del #Frosinone - Male Lucioni, Caso il più frizzante tra i ciociari ** - anteprima24 : ** Le #Pagelle del ##Benevento - Forte sbaglia e si riscatta, buone ... ** - zazoomblog : Fiorentina le pagelle di CM: Amrabat motore del centrocampo bene Barak all'esordio. Manca più - #Fiorentina… - sportli26181512 : Fiorentina-Napoli 0-0, le pagelle: Finisce senza reti al Franchi tra Fiorentina e Napoli. Osimhen e Kvara stavolta… - SportRepubblica : Le pagelle di Fiorentina-Napoli: Amrabat padrone del centrocampo, Kvaratskhelia in versione assist [aggiornamento d… -

Bandinelli 5,5: cerca di fare legna a centrocampo, non sempre efficace e anche in ritardo sul golpari mentre insegue Strefezza. (dal 10' s.t. Haas 5,5 : non porta quello che ci si aspettava, ...Igor 6 : entra perché Quarta prende un giallo, si limita a portare a termine la partita senza troppi problemi) Biraghi 6.5 : Partita ordinata quellacapitano viola che quest'oggi si sacrifica ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “misurazione” e “targeting e pubblic ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...