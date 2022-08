Le fasi della valutazione: in allegato la griglia contenente i “Criteri di attribuzione del voto di comportamento” (Di lunedì 29 agosto 2022) La valutazione accompagna e regola l’azione didattica rispetto alle capacità e agli esiti rilevati nel gruppo classe, sostiene i processi di apprendimento e di maturazione dell’alunno. Per questo si distinguono tre fasi fondamentali, che sottendono tre diverse funzioni: la valutazione iniziale o diagnostica; la valutazione in itinere o formativa; la valutazione finale o sommativa. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 29 agosto 2022) Laaccompagna e regola l’azione didattica rispetto alle capacità e agli esiti rilevati nel gruppo classe, sostiene i processi di apprendimento e di maturazione dell’alunno. Per questo si distinguono trefondamentali, che sottendono tre diverse funzioni: lainiziale o diagnostica; lain itinere o formativa; lafinale o sommativa. L'articolo .

