Le auto cinesi in Emilia sotto indagine. Tutto quello che c’è da sapere (Di lunedì 29 agosto 2022) La denuncia di 17 lavoratori che minacciano di ricorre a vie legali perché non ricevono la retribuzione da quattro mesi, la procura di Reggio Emilia che indaga per reati fiscali, le tre mensilità di affitto non pagate. Sono le più recenti puntate della saga Silk-Faw, la joint venture sino-americana che dovrebbe far sorgere nella città Emiliana un mega stabilimento produttivo di auto di lusso elettriche, assumendo un migliaio di lavoratori e dando una nuova spinta alla Motor Valley Emiliana con il sogno dell’hypercar. IL PROGETTO Il progetto si è concretizzato ufficialmente nel maggio 2021, tre mesi dopo la formalizzazione dell’accordo tra lo studio di ingegneria statunitense Silk EV e il marchio d’ingegneria americano Faw e due anni dopo l’adesione dell’Italia alla Via della Seta cinese. La joint-venture sino-americana ... Leggi su formiche (Di lunedì 29 agosto 2022) La denuncia di 17 lavoratori che minacciano di ricorre a vie legali perché non ricevono la retribuzione da quattro mesi, la procura di Reggioche indaga per reati fiscali, le tre mensilità di affitto non pagate. Sono le più recenti puntate della saga Silk-Faw, la joint venture sino-americana che dovrebbe far sorgere nella cittàna un mega stabilimento produttivo didi lusso elettriche, assumendo un migliaio di lavoratori e dando una nuova spinta alla Motor Valleyna con il sogno dell’hypercar. IL PROGETTO Il progetto si è concretizzato ufficialmente nel maggio 2021, tre mesi dopo la formalizzazione dell’accordo tra lo studio di ingegneria statunitense Silk EV e il marchio d’ingegneria americano Faw e due anni dopo l’adesione dell’Italia alla Via della Seta cinese. La joint-venture sino-americana ...

