Lazio Pedro, pronto il rinnovo per lo spagnolo: i dettagli

Dopo la partita contro l'Inter per Pedro è pronto il rinnovo con la maglia della Lazio fino al 2024 La Lazio ritrova Pedro che contro l'Inter ha spaccato la partita con il suo ingresso assieme a quello di Luis Alberto. Un gol e un assist nel 3-1 finale ai nerazzurri, non poteva chiedere di meglio o forse sì. I biancocelesti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sembrerebbero intenzionati a prolungare il contratto allo spagnolo fino al 2024. Lotito pronto a blindarlo.

