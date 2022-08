Lavoro sommerso | tre imprenditori denunciati nel napoletano

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 29 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPotevano contare sulle prestazioni di otto lavoratori privi di qualsiasi tipo di contratto: per questo motivo tresono stati. È accaduto a Torre del Greco, dove i carabinieri della locale compagnia, insieme ai colleghi del nucleo ispettorato deldi Napoli, hanno effettuato un servizio a largo raggio nella città vesuviana volto al contrasto del fenomeno del, con specifici accertamenti in merito alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di. Durante questi controlli, i militari dell’Arma hanno denunciato a piede libero il titolare di un ristorante per omissioni in materia di sicurezza sui luoghi di. Nell’attività commerciale i carabinieri hanno infatti trovato e controllato cinque ...