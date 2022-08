Lavori sulla Pontina, tra Spinaceto e Castel di Decima. Come cambia la viabilità (Di lunedì 29 agosto 2022) Roma – Proseguono i Lavori avviati da Anas (Gruppo FS Italiane) lo scorso 21 marzo, riguardanti la sostituzione delle barriere spartitraffico della strada statale 148 “Pontina”, tra il km 10.550 (Viale dell’Oceano Pacifico) ed il km 24 (Castel Romano), per un investimento di oltre 5 milioni di euro. I Lavori erano stati interrotti a fine maggio al fine di non interferire con il traffico dell’esodo estivo. L ’intervento, che rientra nell’ambito del piano di potenziamento e riqualificazione per la strada statale 148 “Pontina”, presentato da Anas lo scorso 29 aprile 2021, ha l’obiettivo di innalzare ulteriormente i livelli di sicurezza dell’arteria interessata da elevati flussi di traffico sia in entrata che in uscita dalla Capitale. Lo spartitraffico centrale preesistente verrà sostituito con una nuova ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 29 agosto 2022) Roma – Proseguono iavviati da Anas (Gruppo FS Italiane) lo scorso 21 marzo, riguardanti la sostituzione delle barriere spartitraffico della strada statale 148 “”, tra il km 10.550 (Viale dell’Oceano Pacifico) ed il km 24 (Romano), per un investimento di oltre 5 milioni di euro. Ierano stati interrotti a fine maggio al fine di non interferire con il traffico dell’esodo estivo. L ’intervento, che rientra nell’ambito del piano di potenziamento e riqualificazione per la strada statale 148 “”, presentato da Anas lo scorso 29 aprile 2021, ha l’obiettivo di innalzare ulteriormente i livelli di sicurezza dell’arteria interessata da elevati flussi di traffico sia in entrata che in uscita dalla Capitale. Lo spartitraffico centrale preesistente verrà sostituito con una nuova ...

