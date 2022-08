L'auto si blocca in mezzo alla carreggiata: travolta da un suv (Di lunedì 29 agosto 2022) Moltissimi i messaggi di cordoglio sui social per la morte di Alessia Grimaldi, avvenuta ieri in un tragico incidente stradale. La 23enne di Castel Maggiore ha perso la vita sulla A14, nel tratto tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in... Leggi su europa.today (Di lunedì 29 agosto 2022) Moltissimi i messaggi di cordoglio sui social per la morte di Alessia Grimaldi, avvenuta ieri in un tragico incidente stradale. La 23enne di Castel Maggiore ha perso la vita sulla A14, nel tratto tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro in...

g_sr : L'auto che si blocca in mezzo alla strada è un incubo, forse l'unica è quella di accertarsi nel retrovisore dell'ar… - VittorioDA : @Fabio_Galletti @disinformatico Grazie. Sono un totale ignorante in fatto di auto elettriche, anche se confesso ne… - Genomalieno : @dacicus22 A parte i costi sostituzione batteria e vari problemi tecnici(autonomia etc...) il pericolo + grande sar… - fabcet : @CinziaSally Discutevo ieri col mio farmacista sul fatto che vado in Sicilia in auto. E gli spiegavo che la cosa pi… - Ben_Canuto : @valfurla Potrebbero iniziare così: -