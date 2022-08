Laura Chiatti in uno scatto al mare senza trucco: come cambia al naturale (Di lunedì 29 agosto 2022) Laura Chiatti pubblica una foto al mare in cui si mostra senza trucco: vederla al naturale vi lascerà senza parole. Laura Chiatti ha da poco raggiunto la soglia dei 40 anni e per questa occasione ha organizzato una festa con amici e parenti. Intercettata dal settimanale Chi ha rilasciato alcune parole, e non sono mancate L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di lunedì 29 agosto 2022)pubblica una foto alin cui si mostra: vederla alvi lasceràparole.ha da poco raggiunto la soglia dei 40 anni e per questa occasione ha organizzato una festa con amici e parenti. Intercettata dal settimanale Chi ha rilasciato alcune parole, e non sono mancate L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

assonn4ta : laura chiatti me la voleva dare ma io dovevo lavorare lavorare lavorare e ancora lavorare - kyddave1 : laura chiatti me la voleva dare ma io dovevo lavorare e lavorare e lavorare e ancora lavorare e lavorare e lavorare… - nicolelacedelli : Laura Chiatti me la voleva dare ma io devo lavorare, lavorare, lavorare e ancora lavorare e ancora… - carolinabarb : laura chiatti me la voleva dare?? - pastaepatane : @francym97_ Laura Chiatti?? -