RS RALLYSLALOM E OLTRE

correre al Rally Finlandia ancora una volta Questo è ciò che rivela DirtFish , che riporta le parole di: "Ho 37 anni. Ho gareggiato al Rally di Finlandia 17 volte e l'ho vinto ...Lappiil podio L'altro finlandese Esapekka Lappiassolutamente puntare al podio: "Per ... parola ad un altro finlandese in Toyota Gazoo Racing, ovvero il team principal Jari - Matti,... Latvala vuole confermare gli equipaggi Toyota nel 2023 | RS rallyslalom…e oltre Jari-Matti Latvala dallo scorso anno ricopre (con ottimi risultati, visto un titolo Costruttori nel WRC alla sua prima stagione nel ruolo) l'incarico di team principal per Toyota Gazoo Racing, ma l'ex ...