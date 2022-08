Lampedusa, la lettera aperta di un medico dell’hotspot: “Le migrazioni non sono tema da campagna elettorale. Non c’è alcuna invasione” (Di lunedì 29 agosto 2022) Una lettera aperta perché si chiedono “come sia possibile che chi quella realtà non la conosce possa professarsi indignato o ergersi a risolutore”. In altri termini, per denunciare che le migrazioni sono un “tema complesso” e “politico” da affrontare “nel corso delle legislature e a livello transnazionale”, ma non un “un trend da tirare fuori in campagna elettorale”. A firmarla e a inviarla a Repubblica è un medico dell’hotspot di Lampedusa, l’avellinese Angelo Farina, insieme ad alcuni colleghi che non hanno però reso nota la loro identità. La nota del sanitario, in servizio negli scorsi mesi sull’isola più a sud d’Italia, arriva nel pieno della battaglia per le prossime Politiche, con i leader del centrodestra – ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Unaperché si chiedono “come sia possibile che chi quella realtà non la conosce possa professarsi indignato o ergersi a risolutore”. In altri termini, per denunciare che leun “complesso” e “politico” da affrontare “nel corso delle legislature e a livello transnazionale”, ma non un “un trend da tirare fuori in”. A firmarla e a inviarla a Repubblica è undi, l’avellinese Angelo Farina, insieme ad alcuni colleghi che non hanno però reso nota la loro identità. La nota del sanitario, in servizio negli scorsi mesi sull’isola più a sud d’Italia, arriva nel pieno della battaglia per le prossime Politiche, con i leader del centrodestra – ...

