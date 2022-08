LaLiga Santander | Cdiz – Athletic Club | programma e dove guardare oggi in TV la partita della terza giornata di Prima Divisione

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 29 agosto 2022) 2022-08-29 18:31:35 Fa notizia quanto riportato poco fa da Marca a propositomassimaiberica:si affrontano, lunedì 29 agosto alle 20:00 allo Stadio Nuevo Mirandilla nel match corrispondente alla. Il gruppo dell’Elche che ha bisogno di aggiungerne anche uno, per uscire dalle posizioni di retrocessione che ricopre in questo momento. È presto per iniziare a valutare la possibilità di retrocedere al secondo posto, ma come dice il proverbio spagnolo, ‘Non partire per domani quello che puoi fare’. Aldi Bilbaoinvece, occupa l’ottava posizione in La Lega con le speranze del ...