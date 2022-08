Lady in the Lake: stop alla serie con Natalie Portman dopo le minacce di estorsione del crimine di Baltimora (Di lunedì 29 agosto 2022) Un tentativo di estorsione da parte della criminalità locale di Baltimora ha costretto la produzione di Lady in the Lake, serie Apple TV+ con Natalie Portman, a interrompere le riprese. La serie Apple TV+ Lady in the Lake, che vede nel cast Natalie Portman, è stata costretta a interrompere la produzione a Baltimora a causa di un tentativo di estorsione da parte dei locali. Secondo la polizia locale, un gruppo di persone avrebbe cercato di estorcere denaro alla troupe dello show. Un portavoce del Dipartimento di Polizia di Baltimora ha spiegato che la crew stava girando intorno alle 4 del pomeriggio nell'area di downtown ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 29 agosto 2022) Un tentativo dida parte della criminalità locale diha costretto la produzione diin theApple TV+ con, a interrompere le riprese. LaApple TV+in the, che vede nel cast, è stata costretta a interrompere la produzione aa causa di un tentativo dida parte dei locali. Secondo la polizia locale, un gruppo di persone avrebbe cercato di estorcere denarotroupe dello show. Un portavoce del Dipartimento di Polizia diha spiegato che la crew stava girando intorno alle 4 del pomeriggio nell'area di downtown ...

SimoneTomirotti : Una serie di ?@AppleTV? girata a Baltimora ha interrotto la produzione venerdì dopo che diverse persone hanno minac…