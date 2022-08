Lady Diana, “William e Harry celebreranno separatamente il 25° anniversario della sua morte” (Di lunedì 29 agosto 2022) Non saranno insieme alla celebrazione dell’anniversario della morte della madre, Lady Diana. Il numero 25 dalla sua scomparsa nell’incidente del tunnel di Parigi. Il principe Harry, Duca di Sussex, e il principe William, Duca di Cambridge, celebreranno la tragica ricorrenza in privato. Ciascuno per conto proprio. Hanno deciso di tracciare una linea di separazione fra le loro commemorazioni pubbliche. A riportarlo è il Telegraph, che conferma che la tensione fra i due fratelli è crescente. Sembra che i Principi infatti siano ormai siano ai ferri corti. E che neppure un evento di memoria così doloroso possa unirli. Non saranno insieme nemmeno in questa occasione. Un evento dolorosissimo, certo, quello della perdita ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) Non saranno insieme alla celebrazione dell’madre,. Il numero 25 dalla sua scomparsa nell’incidente del tunnel di Parigi. Il principe, Duca di Sussex, e il principe, Duca di Cambridge,la tragica ricorrenza in privato. Ciascuno per conto proprio. Hanno deciso di tracciare una linea di separazione fra le loro commemorazioni pubbliche. A riportarlo è il Telegraph, che conferma che la tensione fra i due fratelli è crescente. Sembra che i Principi infatti siano ormai siano ai ferri corti. E che neppure un evento di memoria così doloroso possa unirli. Non saranno insieme nemmeno in questa occasione. Un evento dolorosissimo, certo, quelloperdita ...

