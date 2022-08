Lady Diana, l’ultima persona che l’ha vista viva (Di lunedì 29 agosto 2022) È stato il primo medico a soccorre Lady Diana dopo il terribile incidente che l’ha condotta alla morte il 31 agosto 1997 e ancora dopo 25 anni rivive ancora quella scena drammatica. Lady Diana, chi è il medico che l’ha soccorsa Si chiama Frederic Mailliez ed è il medico francese che per primo cercò di salvare Diana dopo che la Mercedes su cui viaggiava si è schiantata sotto il ponte dell’Alma. Mailliez ricorda che trovò la Principessa riversa sul pianale dell’auto e priva di sensi che lottava per respirare. A 25 anni da quell’incidente che risultò fatale per Diana, il suo compagno Dodi Al-Fayed e l’autista, il medico ha dichiarato di essere ancora profondamente segnato da ciò che è successo quella notte e dalla consapevolezza di essere stata una delle ... Leggi su dilei (Di lunedì 29 agosto 2022) È stato il primo medico a soccorredopo il terribile incidente checondotta alla morte il 31 agosto 1997 e ancora dopo 25 anni rivive ancora quella scena drammatica., chi è il medico chesoccorsa Si chiama Frederic Mailliez ed è il medico francese che per primo cercò di salvaredopo che la Mercedes su cui viaggiava si è schiantata sotto il ponte dell’Alma. Mailliez ricorda che trovò la Principessa riversa sul pianale dell’auto e priva di sensi che lottava per respirare. A 25 anni da quell’incidente che risultò fatale per, il suo compagno Dodi Al-Fayed e l’autista, il medico ha dichiarato di essere ancora profondamente segnato da ciò che è successo quella notte e dalla consapevolezza di essere stata una delle ...

