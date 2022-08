“La Voce Che Hai Dentro”, primo ciak della nuova serie con Massimo Ranieri (Di lunedì 29 agosto 2022) La Voce che hai Dentro”, al via le riprese della nuova serie che andrà in onda su Canale 5 e che vede protagonista Massimo Ranieri, per la prima volta impegnato su un progetto televisivo targato Mediaset, con Maria Pia Calzone. La fiction, prodotta da Lucky Red, in 8 episodi per 4 prime serate, è diretta da Eros Puglielli, scritta da Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Iole Masucci, Laura Sabatino, da un’idea di Massimo Ranieri e da un soggetto di serie di Jean Ludwigg e Leonardo Valenti in collaborazione con Laura Colella, Pier Paolo Piciarelli e Laura Sabatino e vanta nel cast anche Michele Rosiello, Erasmo Genzini, Giulia D’Aloia, La Niña, Gianfranco Gallo, Nando Paone e Ruben Rigillo. “La Voce ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 29 agosto 2022) Lache hai”, al via le ripreseche andrà in onda su Canale 5 e che vede protagonista, per la prima volta impegnato su un progetto televisivo targato Mediaset, con Maria Pia Calzone. La fiction, prodotta da Lucky Red, in 8 episodi per 4 prime serate, è diretta da Eros Puglielli, scritta da Jean Ludwigg, Leonardo Valenti, Iole Masucci, Laura Sabatino, da un’idea die da un soggetto didi Jean Ludwigg e Leonardo Valenti in collaborazione con Laura Colella, Pier Paolo Piciarelli e Laura Sabatino e vanta nel cast anche Michele Rosiello, Erasmo Genzini, Giulia D’Aloia, La Niña, Gianfranco Gallo, Nando Paone e Ruben Rigillo. “La...

